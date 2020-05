Sabato sera in via San Giovanni in Laterano decine di giovanissimi a gruppi, in piedi fuori dai locali per bere un drink e chiacchierare, addossati alla ringhiera dell’area archeologica Ludus Magnus

