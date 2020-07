Roma, Fonseca blinda Zaniolo: “Non vendiamo né lui, né Pellegrini. Sono il nostro futuro”

Roboante vittoria per la Roma che supera addirittura 6-1 la Spal al Mazza. Nel risultato tennistico spicca la doppietta del redivivo Bruno Peres, ma soprattutto il gol da fenomeno di Nicolò Zaniolo dopo una settimana piena di polemiche. Questo il commento di mister Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport nel post gara. SPAL v AS Roma – Serie A “Zaniolo? Sì è stato un gol importante, come il contributo di tutti quelli che sono entrati. Tutti hanno lavorato per la squadra e con tanti giocatori… continua a leggere sul sito di riferimento