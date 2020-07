Roma, Fonseca: “Il bilancio va fatto a fine stagione. Esonero? Mai sentito abbandonato”

La Roma ha l’obbligo di cancellare la sconfitta dell’Olimpico contro l’Udinese, malgrado l’obiettivo Champions League sia ormai inarrivabile a causa della straordinaria forma fisica dell’Atalanta. La stagione però non è finita, come ha ammesso il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Napoli. STAGIONE – “Il bilancio va fatto a fine stagione, abbiamo 9 partite e l’Europa League, non è il momento di farne. Il Napoli è una squadra con più fiducia, diversa da quella… continua a leggere sul sito di riferimento