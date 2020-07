Roma, Fonseca in conferenza: “Abbiamo giocato bene, ci sono segnali di ripresa”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, commentando la sconfitta dei giallorossi contro il Napoli per 2-1.

Fonseca in conferenza: “Ci sono stati segnali di ripresa”

“Zaniolo è stato tanto tempo fuori, infortunato. Non è al meglio come condizione fisica, ma è stato importante tornare in una gara del genere. Vediamo se potrà giocare titolare col Parma. Non siamo soddisfatti di questo periodo difficile. Questa gara è stata diversa dalle ultime due sconfitte. Abbiamo giocato bene, ci sono segnali di ripresa. Ci manca l’equilibrio, mi è piaciuto lo spirito di squadra. Abbiamo perso per un lampo di Insigne. Possiamo tornare ad essere quelli di prima. I tifosi li capisco. Sono fantastici anche in questo momento di difficoltà per noi. Parlerò con il dottore e cercherò di capire la situazione di Smalling”.

