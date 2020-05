Roma, Fonseca: “L’Europa League è una strada per la Champions. Tornare a giocare? Sono a favore”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fox Spots Brazil nel corso della quale ha parlato della possibile ripresa del campionato dopo la sosta forzata a causa del Coronavirus. Ma non solo. “Io credo che si stanno creando le condizioni per giocare il resto del campionato. La situazione in Italia è stata tragica, ma adesso sta migliorando e i numeri lo dicono. Ancora non sappiamo se possiamo tornare ad allenarci e quando. Io sono a favore, con tutte le… continua a leggere sul sito di riferimento