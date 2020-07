Roma, Fonseca perde Perotti per il match del San Paolo. I dettagli

Oltre al danno anche la beffa: la Roma perde Perotti questa sera contro l’Udinese per un brutto intervento punito con il rosso diretto, ma sarà costretto a saltare anche la partita di domenica prossima contro il Napoli.

La Roma perde Perotti per la trasferta di Napoli

Un intervento punito da Guida con il cartellino rosso poi confermato dal VAR. Fonseca dovrà quindi rinunciare al fantasista argentino per la dura trasferta di Napoli: in palio il quinto posto, perché l’Atalanta resta ormai imprendibile per chiunque.

