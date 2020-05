Roma, Fonseca può sorridere: Zaniolo e Zappacosta sono tornati ad allenarsi con il gruppo

Buone notizie in arrivo dall’infermeria per la Roma. In questi giorni sono ripresi gli allenamenti individuali in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta a causa del Covid-19 e tra i giocatori a disposizione di mister Fonseca si sono rivisti anche Nicolò Zaniolo e Davide Zappacosta. Il giovane centrocampista e il terzino destro erano fermi ai box rispettivamente da 4 e 7 mesi a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio ma per loro fortuna ora la… continua a leggere sul sito di riferimento