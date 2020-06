Roma, Fonseca: “Risposte positive. Dzeko il miglior attaccante che abbia allenato”

“E’ stata la nostra prima partita, abbiamo creato almeno tre situazioni chiare per segnare. Purtroppo siamo andati sotto, la squadra è rimasta tranquilla e abbiamo ripreso a giocare: nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa”. Così Paulo Fonseca, a Sky Sport, dopo la vittoria in rimonta 2-1 della sua Roma sulla Sampdoria. Come mai ha lasciato fuori Pellegrini? “E’ stato infortunato, ha fatto soltanto tre o quattro giorni di allenamento: non era pensabile rischiarlo – le parole del… continua a leggere sul sito di riferimento