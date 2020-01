Roma, Fonseca: “Trofei? Non creo aspettative. Kalinic? Importante che resti. Kluivert non sta bene”

​La Roma torna a far sul serio. Domani, all’Olimpico, sarà il Torino ad aprire il nuovo anno giallorosso e la rincorsa al piazzamento Champions League. Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa, riportate da tuttomercatoweb.com Come ha trovato la squadra? “Bene, devo dire che abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. La squadra è motivata e sarà importante iniziare l’anno bene. Sarà importante fare una gara buona domani”. Che squadra si aspetta di trovare contro? “E’ sempre… continua a leggere sul sito di riferimento