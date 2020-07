Roma, Fonseca: “Vinta una gara difficile”. Poi sgrida Zaniolo: “Brutto atteggiamento”

La Roma soffre, spreca, ma vince 2-1 con il Verona grazie alle reti di Veretout e Dzeko. Queste le parole di Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport nel post gara. AS Roma v Hellas Verona – Serie A “È sempre difficile giocare contro squadre come il Verona, ma penso che abbiamo vinto bene. Dovevamo chiudere la partita, abbiamo avuto sei o sette opportunità, poi Pau Lopez non ha fatto praticamente nulla – ha spiegato il tecnico -. Abbiamo creato tante situazioni chiare per fare il terzo o quarto… continua a leggere sul sito di riferimento