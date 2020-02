Roma, Fonseca: “Vogliamo passare il turno in Europa League. Ma non faccio promesse”

​La ​Roma si appresta ad affrontare il Gent nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, dopo il risultato favorevole ottenuto all’andata tra le mura dell’Olimpico. Ad anticipare i temi caldi della sfida è il tecnico giallorosso Paulo Fonseca in conferenza stampa. “Vogliamo passare il turno. Per me dobbiamo prima concentrarci su quello che vogliamo fare domani. Dobbiamo giocare con ambizione pensando che il risultato sia sullo 0-0. Dobbiamo mettere il coraggio come con il…

