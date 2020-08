Per il Cresme è necessario investire in infrastrutture, in un piano delle acque e nella rigenerazione urbana. Servono, inoltre, infrastrutture che migliorino la mobilità e i collegamenti nei comuni dell’hinterland, quarta area metropolitana del Paese

