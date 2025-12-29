lunedì, 29 Dicembre , 25

Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”

(Adnkronos) - (New York) - Donald Trump non...

Trump: “Putin generoso con Ucraina”. E Zelensky si fa una risata

(Adnkronos) - Donald Trump esagera con la descrizione...

Ucraina, Trump: “Incontro straordinario con Zelensky, molto più vicini a pace”

(Adnkronos) - Un incontro "straordinario" quello di Donald...

Persona investita a Firenze, treni in ritardo fino a 120 minuti e cancellazioni

(Adnkronos) - Ritardi fino a 120 minuti dopo...
roma-genoa:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall’Atalanta 1-0. 

 

La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi. All. Gasperini 

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

 

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.