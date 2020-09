Il messaggio della comunità capoverdiana: “Chiediamo giustizia, ma non è una questione politica. Non è questa l’Italia che amiamo e che conosciamo. Non saranno quattro balordi a rappresentare il Paese, ma uomini come Willy».

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, “Giustizia per Willy», in centinaia alla fiaccolata a San Giovanni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento