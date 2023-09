Roma, Gualtieri: con 50 euro under 19 su tutti i mezzi pubblici

7,8 mln di euro per incentivare l’utilizzo di bus e metro

Roma, 5 set. (askanews) – Con 50 euro il Campidoglio garantirà dal 7 settembre prossimo l’abbonamento annuale al trasporto pubblico ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni residenti a Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa a Palazzo Senatorio, cui hanno partecipato l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè, il Direttore generale di Atac Alberto Zorzan, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il presidente Pd della commissione capitolina Mobilità Giovanni Zannola, e i capigruppo della Maggioranza capitolina, Valeria Baglio per il Pd, Paolo Ciani Per Demos, Alessandro Luparelli per Sce e Nando Bonessio per i Verdi.

“Come fatto a Firenze, c’è l’illimitato accesso al trasporto pubblico che realizziamo perché lo riteniamo importante per i nostri giovani – ha sottolineato Gualtieri – e serve a incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico che stiamo rafforzando con convinzione”.

“Per questa annualità ci sono, grazie all’impegno dell’Assemblea capitolina, 7.8 milioni di euro – ha spiegato l’assessore Patanè – costruiti su una base di 2.8 già garantita per i vecchi incentivi ai ragazzi fino a 18 anni in base all’Isee”.

“Una linea strategica per noi di grandissima importanza – ha sottolineato il sindaco – un impegno di bilancio rilevante di cui ringrazio l’Aula che ha scelto di concentrare energie su questo provvedimento. Uno sforzo che Roma Capitale fa con le sue forze per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici in modo sostenibile anche per le finanze delle famiglie. Tutto aumenta, noi abbattiamo il costo del trasporto pubblico”, ha concluso Gualtieri.

Gli abbonamenti “potranno essere richiesti dal 7 settembre, dalle 8 di mattina in poi – ha spiegato Patanè-. Chi ha la Metrebus card avrà una procedura dedicata online, chi ha compiuto i 18 anni potrà farlo da solo. Gli altri dovranno accedere al sito myAtac, registrarsi e poi recarsi alla biglietteria per ritirare il titolo di viaggio che garantisce la gratuità a Tram, Metro, bus, treni regionali di Trenitalia e Cotral. Il Comune – ha aggiunto – mantiene le agevolazioni per i minori di 10 anni che non pagano, mentre per gli studenti fino a 26 anni con reddito inferiore ai 20mila euro sono garantite due fasce di abbonamento, da 120 e 150 euro annui. L’obiettivo, come sottolineato dal sindaco, è aumentare il numero di viaggiatori sui mezzi pubblici”. Rispetto al pubblico potenzialmente interessato il Dg Zorzan ha spiegato che “le agevolazioni in atto interessano 25mila studenti. La previsione che abbiamo fatto è grossomodo di un numero intorno alle 50mila persone, mentre 160mila sono il totale della popolazione giovanile potenzialmente interessata. È in corso un monitoraggio dei titoli – ha aggiunto- che verranno riconosciuti e monitorare per dimensionare il servizio se necessario. Al momento crediamo che l’offerta scolastica attuale regga”.