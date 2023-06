Roma, Gualtieri: Estate Romana 2023 sarà edizione straordinaria

“Onoriamo l’intuizione di Renato Nicolini”

Roma, 15 giu. (askanews) – L’Estate Romana 2023 “sarà davvero un’edizione straordinaria, ricca di tantissimi eventi di grande qualità, accessibili a tutti e diffusi nei 15 Municipi di Roma. Musica, danza, teatro, cinema, arte e letteratura animeranno la bella stagione di tutti i quartieri di Roma. Un’Estate Romana senza precedenti su cui abbiamo investito molto, con un insieme di iniziative ed eventi culturali che cercano di onorare la grande eredità e intuizione di Renato Nicolini: coniugare cultura, partecipazione e far vivere la città a tutti”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Un’Estate Romana, continua il primo cittadino, “che sarà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità, che avrà come elemento caratterizzante di questa edizione il cinema, con ben 24 arene all’aperto diffuse in tutta la città. A completare l’ampissima offerta di quest’anno, ci saranno anche tre manifestazioni che si svolgeranno in tre magnifiche location di Roma come Villa Ada, Villa Celimontana e piazzale Garibaldi”.

Ai numerosi eventi offerti da Roma Capitale, sottolinea Gualtieri, “si aggiungeranno poi quelli proposti e realizzati dalle principali istituzioni culturali cittadine, come il Teatro dell’Opera, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Musica per Roma, la Casa del Jazz, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e molte altre.

La danza ha già inaugurato questa Estate Romana con ‘Corpo Libero”, la prima edizione della Festa della Danza, un’importante novità che abbiamo voluto introdurre nel panorama culturale della città”.

“Ringrazio molto l’assessore Miguel Gotor, Zètema Progetto Cultura, la Siae e tutti gli uffici dell’Amministrazione Capitolina che hanno lavorato intensamente per concretizzare i progetti e rendere possibile la realizzazione di un’edizione davvero speciale di questa Estate Romana, che sono sicuro tutte le romane e i romani sapranno apprezzare”, conclude Gualtieri.

