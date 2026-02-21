roma,-gualtieri:-pronti-a-candidarci-per-le-olimpiadi-2036-o-2040

sabato, 21 Febbraio , 26

AttualitàRoma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 feb. (askanews) – “Sarebbe bello candidare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2036 o del 2040. Le condizioni penso ci siano. Se si valuterà che è un obiettivo realistico, sono pronto a collaborare con il governo e il Coni per costruire la candidatura più competitiva possibile. Una Capitale come la nostra non deve avere timore di misurarsi con le grandi sfide: il Giubileo ha dato una prova concreta della nostra capacità di organizzare e gestire grandissimi eventi”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Corriere della Sera.

