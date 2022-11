Roma, Gualtieri ricorda le otto vittime dell’esplosione di via Ventotene

ROMA – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricordato questa mattina le otto vittime dell’esplosione di via Ventotene, nel quartiere Montesacro, avvenuta il 27 novembre del 2001 in seguito a una fuga di gas. A causa della potente deflagrazione la palazzina al civico 32 rimase sventrata. Le vittime, quattro civili e quattro vigili del fuoco, furono: Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti, Michela Camillo e gli uomini della squadra 6A del distaccamento Nomentano Fabio Di Lorenzo, Sirio Corona, Danilo Di Veglio e Alessandro Manuelli, intervenuti per portare in salvo le persone.

“Il 27 Novembre 2001 la drammatica esplosione causata da una fuga di gas in via Ventotene che strappò la vita a quattro Vigili del Fuoco e a quattro donne. Roma, vicina alle famiglie, rende omaggio alla loro memoria e non dimentica il sacrificio e l’altruismo dei generosi soccorritori”, ha detto Gualtieri.

