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Roma, Gualtieri: Roma non è più ferma, può essere locomotiva Paese
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Roma, Gualtieri: Roma non è più ferma, può essere locomotiva Paese

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Roma, 6 apr. (askanews) – “Roma non è più ferma, si è rimessa in moto e può essere la locomotiva del Paese. Una città che torna a svolgere il proprio ruolo”. Lo afferma il sindaco di Roma, il dem Roberto Gaultieri intervistato da Nicola Porro su Rete 4.

I progetti in cantiere per la città e queli già realizzzati (a cominciare dalla metropolitana) non sono conseguenza dei soldi del Giubileo o del Pnrr, chiarisce Gualtieri, “ma di progetti fatti da noi, con tanti interventi. Il Pnrr poi è stata una conquista del governo di cui facevo parte, non è stato un regalo”. Tanti interventi messi a punto, continua, perchè “Roma era ferma, cadeva a pezzi. Abbiamo dimostrato che a Roma le cose si possono fare”.

A queste parole Gualtieri fa seguire una riflessione su Roma Capitale e le polemiche che il tema sta sollevando. “In Costituzione per Roma è già previsto un ordinamento particolare”, ricorda il sindaco aggiungendo che “Roma è l’unica capitale europea governata con le stesse regole di un piccolo comune. Avere questa possibilità, avere l’ordinamento di Roma Capitale, realizzare quanto previsto migliorerebbe la qualità della vita, aiuterebbe a fare meglio”.

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