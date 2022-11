Roma, Gualtieri: senza termovalorizzatore prevista mega discarica

“La nostra scelta è green”

Roma, 22 nov. (askanews) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri risponde, a margine di un incontro in Campidoglio, ai commenti del leader M5S Giuseppe Conte contro il progetto del termovalorizzatore per Roma. “Chi fa polemica – afferma Gualtieri – fa finta di non sapere che se non avessimo deciso di fare un termovalorizzatore oggi staremmo discutendo della mega discarica di Roma che era prevista”.

“La nostra scelta – sottolinea Gualtieri – è green, in linea con le indicazioni europee su zero discariche, perché queste consumano suolo, emettono emissioni e inquinano. Basti pensare a quello che stiamo facendo per bonificare la discarica di Malagrotta che continua ad essere un pericolo per questa città”.

“Io so – ha aggiunto il sindaco – che esiste un partito trasversale a cui piacciono le discariche e a cui piacciono i Tmb. Noi vogliamo invece che la città diventi moderna e pulita come tutte le grandi capitali europee, che non metta i rifiuti sottoterra e che produca energia”.

