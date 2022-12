Roma, Gualtieri vede Salvini: incontro su Giubileo, Tpl e Salaria

Il sindaco: Mit interlocutore fondamentale

Roma, 6 dic. (askanews) – Un incontro che il Mit definisce “cordiale e costruttivo” quello tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tenutosi nel primo pomeriggio presso la sede del ministero dei Trasporti a Porta Pia.

Nel colloquio di circa un’ora, che il sindaco di Roma, all’uscita dal ministero, ha definito “proficuo”, sono stati affrontati, secondo il sindaco “in modo approfondito, tanti temi che riguardano gli investimenti infrastrutturali per Roma a partire naturalmente dalle opere per il Giubileo, che è necessario mettere subito a terra”.

Tra i dossier esaminati, inoltre, quello delle metropolitane, completamento dell’anello ferroviario, più investimenti per la rete ferroviaria di superficie e per la casa. “Abbiamo parlato di trasporto pubblico locale a Roma, per il quale serve un finanziamento adeguato – ha sottolineato Gualtieri-. Abbiamo parlato anche della Salaria e del Peschiera, che è un’opera fondamentale per Roma e per il Paese e che è stata molto opportunamente finanziata nella legge di Bilancio. Tanti temi su cui questo ministero è un interlocutore fondamentale”, ha concluso Gualtieri.

