Roma, Gualtieri vola oltre il 60% alle primarie del centrosinistra

ROMA – “Oggi è stata una bellissima giornata di democrazia e partecipazione alta. Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. È una grande responsabilità”. Così Roberto Gualtieri, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma, ha commentato i risultati delle consultazioni che lo danno ampiamente in testa. “Da domani- ha aggiunto parlando dalla Data room in via dei Cerchi- tutti uniti e si lavora per rilanciare Roma. Il messaggio è che c’è una grande voglia di cambiare”.

“Siamo una squadra unita, un po’ come l’Italia di Roberto Mancini”, ha poi aggiunto.

L’AFFLUENZA ALLE PRIMARIE

Alle primarie romane avrebbero partecipato circa 45mila persone. “Non c’è stato alcun flop. Dopo mesi di covid e restrizioni, con il voto il 20 giugno, la partita e una giornata calda credo sia un risultato straordinario che non ci aspettavamo. Siamo molto molto contenti. Una partecipazione più alta del 2016”, il commento in merito di Gualtieri.

LA TELEFONATA CON ENRICO LETTA

Il segretario del Pd, Enrico Letta, e Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma, si sono sentiti al telefono poco fa per commentare i risultati delle primarie nella Capitale. Letta, a quanto si apprende, ha espresso molta soddisfazione sia per la partecipazione che per il risultato che sta emergendo dai seggi delle primarie del centrosinistra.

I PRIMI RISULTATI

Gualtieri 4.690 voti, pari al 62,2%, Caudo 1.141, pari al 15,1%, Battaglia 546, pari al 7,2%, Ciani 480 voti pari al 6,3%, Fassina 381 pari al 5%, Zevi 212 pari al 2,8% è Grancio 82 pari al 1,1%. Questi i risultati parziali delle primarie del centrosinistra quando sono state scrutinati 42 seggi sui 187 totali.

