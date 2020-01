Roma, i convocati di Fonseca per la Juve: recupera Fazio, novità in attacco

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! La Roma si rituffa su quello che è un obiettivo concreto della stagione: la Coppa Italia. Ma i giallorossi, dopo aver eliminato il Parma vincendo al Tardini 2-0 la scorsa settimane, saranno chiamati ad affrontare l’ostacolo più duro, in uno stadio che non ha mai regalato gioie. Fonseca e co., infatti, dovranno vedersela con la Juventus, già qualificata agli ottavi di… continua a leggere sul sito di riferimento