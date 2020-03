Roma, i giallorossi ci ripensano: sospesi gli allenamenti fino a data da destinarsi

La ​Roma fa marcia indietro. Contrariamente a quanto annunciato alcuni giorni fa, il club stamani ha deciso di annullare la ripresa degli allenamenti della prima squadra in programma mercoledì e di sospenderli fino a data da destinarsi. In linea con quanto fatto praticamente da tutte le squadre di Serie A, anche la Roma ha deciso (giustamente) di fermarsi finché l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese non sarà definitivamente rientrata: niente allenamenti almeno… continua a leggere sul sito di riferimento