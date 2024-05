Roma, il 5 maggio evento Associazione Linfa contro neurofibromatosi

“Dalla presa in carico alla terapia di bambini ed adulti”

Roma, 2 mag. (askanews) – “Dalla presa in carico alla terapia di bambini ed adulti”, questo il titolo della conferenza organizzata per il 5 maggio a Roma, dall’Associazione Linfa lottiamo contro le neurofibromatosi, per far conoscere le neurofibromatosi e le modalità di diagnosi, assistenza e trattamento di bambini ed adulti. Un evento aperto a tutti presso il Centro Congressi Cavour a partire dalle ore 9, a cui seguirà dalle 14, l’assemblea Linfa con l’esposizione dei progetti di cui malati e famiglie possono beneficiare.

Tra gli ospiti ci saranno i medici dei centri di Roma accreditati impegnati nell’assistenza di bambini e adulti affetti da queste malattie genetiche rare, Policlinico Gemelli, Istituto CSS Mendel e ospedale pediatrico Bambin Gesù. L’associazione Linfa, attiva in tutta Italia, ha come obiettivo il benessere delle persone affette dalle neurofibromatosi e delle loro famiglie. A tale scopo, promuove la ricerca scientifica sulle NF in centri ospedalieri d’eccellenza e sostiene progetti di assistenza ai malati e alle famiglie. Linfa, finanzia progetti di ricerca per la diagnostica e la terapia che coinvolgono vari centri italiani e esteri, collabora con importanti associazioni e fondazioni statunitensi ed europee; mette in campo il sostegno economico per il supporto psicologico e scolastico e gestisce due linee telefoniche di ascolto sia di persone malate che dei loro familiari.