La Volkswagen Up nera di Luciana Martinelli era parcheggiata nei pressi del circolo Canottieri Lazio. Le chiavi chiuse all’interno. Lì vicino la giovane insegna in una scuola e frequenta case famiglia. E mercoledì la 27enne è stata vista in un market a Fleming

