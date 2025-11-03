roma,-il-momento-del-secondo-crollo-alla-torre-dei-conti

lunedì, 3 Novembre , 25

Circa un’ora dopo le operazione di soccorso dei vigili del fuoco

Roma, 3 nov. (askanews) – Nelle immagini, il crollo di un’altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ristrutturazione.Il crollo è avvenuto dopo più di un’ora di ricerche e soccorso da parte di vigili del fuoco, che avevano appena individuato un operaio bloccato sotto le macerie. Le operazioni di salvataggio continuano e i soccorritori sono rimasti incolumi.I vigili del fuoco avevano fatto sapere poco prima che tre persone erano state soccorse e trasportate in luogo sicuro in buone condizioni.

