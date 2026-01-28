mercoledì, 28 Gennaio , 26
Roma in gara con altre 8 città europee per nuova autorità Ue Dogane

Roma, 28 gen. (askanews) – Sono nove le città europee, tra cui Roma per l’Italia, candidate per ospitare il quartier generale della futura autorità europea sulle dogane (Euca o European Customs Authority). Stamattina in audizione al Parlamento europeo, presso la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori, saranno presenti il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

Le altre città candidate sono Bucarest, (Romania), Liegi (Belgio), Lille (Francia), Malaga (Spagna), Porto (Portogallo), L’Aia (Olanda), Varsavia (Polonia) e Zagabria (Croazia).

