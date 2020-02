​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma della Serie A! La ​Roma non riscatterà Henrikh Mkhitaryan al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Sun, la dirigenza giallorossa non intende investire 25 milioni di euro sul centrocampista armeno. La motivazione riguarda sia l’età (il calciatore ha appena compiuto 31 anni) sia la condizione fisica precaria, minata da due infortuni seri nel corso di questa stagione. Sono…

L'articolo Roma, in Inghilterra sono sicuri: già deciso il futuro di Mkhitaryan proviene da Notiziedi.

