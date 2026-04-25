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Roma, in migliaia a Centocelle al corteo antifascista del 25 aprile
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Roma, in migliaia a Centocelle al corteo antifascista del 25 aprile

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Inaugurata installazione dedicata a vittime genocidio palestinese

Roma, 25 apr. (askanews) – Migliaia di cittadini di ogni età hanno partecipato al tradizionale corteo per il 25 aprile nell’81esimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, nel quartiere di Centocelle, periferia est di Roma.A piazza delle Camelie, da dove il corteo è partito per dirigersi al Quarticciolo, è stata inaugurata un’installazione dedicata alle “vittime del genocidio dei palestinesi”: le sagome di una madre e un figlio che attendono l’esecuzione con le mani che fanno il gesto della vittoria, un inno alla resistenza.E poi tante le bandiere palestinesi, dei comitati antifascisti, di Rifondazione Comunista, dei Cobas, vessilli curdi e un mega striscione per Ocalan, oltre a bandiere Rojava e della resistenza iraniana.

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