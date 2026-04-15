mercoledì, 15 Aprile , 26

Dà fuoco a un gatto e lo cucina, orrore a La Spezia

(Adnkronos) - Orrore in provincia di La Spezia,...

Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena

(Adnkronos) - Colpo di scena all’assemblea di Monte...

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: “Ci saremo”

(Adnkronos) - L'Iran spegne le speranze di ripescaggio...

Agricoltura, Mammuccini (FederBio): “Cresce del 130% l’uso di agrofarmaci per il biocontrollo”

(Adnkronos) - "La presentazione di questo manifesto, nato...
HomeVideo NewsRoma, in mostra le intuizioni di Dante Ferretti: qui c'è la mia...
roma,-in-mostra-le-intuizioni-di-dante-ferretti:-qui-c’e-la-mia-vita
Roma, in mostra le intuizioni di Dante Ferretti: qui c’è la mia vita
Video News

Roma, in mostra le intuizioni di Dante Ferretti: qui c’è la mia vita

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Ai Musei di San Salvatore in Lauro, “Con i miei occhi”, fino a luglio

Roma, 15 apr. (askanews) – “C’è la mia vita qui”, dice Dante Ferretti, tre Premi Oscar per la scenografia, nove nomination, quattro Bafta, cinque David di Donatello, solo per citare alcuni dei successi di una carriera internazionale, con oltre 90 film.In mostra a Roma, dal 17 aprile al 19 luglio 2026, ai Musei di San Salvatore in Lauro, “Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia” (curata da Raffaele Curi e organizzata da Il Cigno Arte), oltre quaranta opere tra bozzetti, studi pittorici e materiali originali che raccontano 60 anni di creazioni. Non solo bozzetti. È il cinema che si fa tale e che prende vita, rispondendo alla fantasia dei registi che lo hanno scelto, i più grandi.”Io ho cominciato il primo film che avevo 18 anni, era ‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pierpaolo Pasolini. È stato il primo film, facevo l’assistente però il mio capo non veniva mai. Allora Pasolini si rivolgeva sempre a me, infatti poi ho fatto tutti quanti i suoi film, fino a Salò, alla sua morte”, dice Ferretti.Disegni preparatori, ambienti, atmosfere, intuizioni: dalle scenografie felliniane come quelle per “E la nave va”, “Ginger e Fred”, “La voce della luna”, ai lavori americani: “L’età dell’Innocenza”, “Gangs of New York”, “Ritorno a Cold Mountain”, “Shutter Island”, “Intervista col vampiro”, “Casinò”; ai lavori da Oscar per “The Aviator”, “Sweeney Todd” e “Hugo Cabret”.”I bozzetti sono le costruzioni che poi ho fatto per la storia che si raccontava, per il film che si raccontava. Siccome ho lavorato, diciamo, con dei registi che non erano male, ho fatto nove film con Scorsese, sei con Fellini, otto con Pasolini, Petri, Ferreri, Cavani, Brian De Palma… Certo mi emoziona vedere questo, anche perché guardando intorno, ritorno indietro con la memoria”.E su Martin Scorsese, racconta: “Per me era un dramma lavorare con lui, io gli dicevo sempre, ‘Martin, per favore, vieni a vedere le scene….’ E lui mi rispondeva: ‘Dante ho girato fino adesso, sono stanco… Arrivava e diceva: ‘Great, great, thank you Dante, Insomma, con lui io facevo quello che volevo io e lui mi ringraziava sempre perché non se l’aspettava”.In mostra anche l’invito per una cerimonia degli Oscar. L’Academy ama lo scenografo italiano nato ad Ancona ma formatosi a Roma, così come sua moglie Francesca Lo Schiavo, che lavora con lui. “Prima faceva l’arredatrice di interni, un giorno mi ha detto: ma perché chiami gli altri? Non posso lavorare io con te? Dico, ma io posso lavorare con mia moglie?. Poi mi comanda lei…”! scherza il maestro.

Previous article
Dante Ferretti: “Così ho convinto Scorsese a girare a Cinecittà”
Next article
Zelensky: “Importante l’interesse dell’Italia sul ‘drone deal'”

POST RECENTI

Video News

40 anni di 17 RE, i Litfiba fanno uscire il singolo mai pubblicato

"Non è una reunion, ma celebrazione dell'album"Milano, 15 apr. (askanews) - Un singolo mai uscito che ha però dato il titolo a uno degli album...
Video News

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, 70 sold out su 70 date

Ruffini: "Un applauso che più che bravi ci dice grazie"Milano, 15 apr. (askanews) - "Io e te siamo uguali"."Sì". "Però scusami, te come sei?" "Io...
Video News

Nato, Rutte ottimista: “Riusciremo a finanziare aiuti a Kiev”

"Vincere è ormai un sogno lontano per Putin"Berlino, 15 apr. (askanews) - A Berlino, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha espresso un cauto...
Video News

Zelensky ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto

Ribadito l'impegno comune a rafforzare la cooperazione bilateraleRoma, 15 apr. (askanews) - Oggi a Roma, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.