Roma, in via Portuense va a fuoco un altro autobus Atac

ROMA – A Roma un autobus dell’Atac in transito su via Portuense è andato in fiamme. Sul mezzo, avvolto da una nube di fumo nera, secondo quanto si apprende non c’erano passeggeri. Il traffico è stato bloccato dalla Polizia e dalla Polizia locale di Roma Capitale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Secondo quanto ha spiegato Atac in una nota, “per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L’autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti”, aggiunge Atac, che precisa che “non ci sono stati problemi per i passeggeri”.

