Roma inaugurata nuova palestra al Municipio I, Bonaccorsi: “Modello di rigenerazione urbana”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – È stata inaugurata questa mattina la nuova Palestra Outdoor del Parco di Piazzale Maresciallo Giardino, in via Gomenizza all’altezza del civico 81, accanto all’asilo nido “Il Maggiolino”. L’intervento, realizzato dal Municipio Roma I Centro con il finanziamento di Roma Capitale, ha previsto un investimento complessivo di 120.000 euro. Il progetto, promosso dalla presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi, è nato con l’obiettivo di valorizzare uno dei parchi più frequentati del quartiere Prati, trasformandolo in uno spazio sportivo a cielo aperto, inclusivo e accessibile. La nuova palestra comprende cinque aree funzionali pensate per utenti di ogni età e livello di abilità: fitness funzionale, sport circuit, area inclusiva, Over 65 – MyLongevity, Fun & Play, con spazi dedicati anche al ping pong e agli scacchi. 

“Questa palestra rappresenta un modello di rigenerazione urbana che coniuga salute, socialità e sostenibilità ambientale. È un luogo pensato per tutti: bambini, giovani, adulti e persone over 65. Un nuovo spazio di comunità, dove il benessere si costruisce insieme. Ringrazio in particolare il consigliere Sartini e la Lista Civica Gualtieri Sindaco per l’impegno concreto e costante che hanno dedicato alla realizzazione di questo progetto” ha dichiarato Bonaccorsi nel corso dell’inaugurazione.  

L’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio I Centro, Stefano Marin, ha aggiunto: “La nuova palestra di via Gomenizza è un progetto che nasce dal territorio e per il territorio. Abbiamo voluto creare un luogo che unisse attività fisica, inclusione e partecipazione, restituendo valore a uno spazio verde pubblico che oggi torna a essere vissuto e condiviso da tutti”. 

