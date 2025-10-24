roma,-inaugurato-il-temporary-hub-multi-esperienziale-the-circle

Presentata nel corso dell’evento l’ultima innovazione glo

Roma, 23 ott. – Una serata di tecnologia, design ed intrattenimento per inaugurare il nuovo temporary hub ‘The Circle’, uno spazio esperienziale curato da Lux Entertainment in collaborazione con Italia Eventi Group e promosso da glo, brand di punta di BAT Italia. Nel corso dell’evento è stata presentata anche un’importante evoluzione tecnologica per il mercato del tabacco scaldato, con l’introduzione del primo dispositivo con stick Made in Italy prodotti nell’A Better Tomorrow Innovation Hub di BAT Italia a Trieste, concretizzando così la strategia di investimento a lungo termine dell’azienda volta a valorizzare la filiera nazionale e l’innovazione responsabile. Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia, ha dichiarato: “Con glo Hilo inauguriamo una nuova era: un salto nel futuro dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti, dove innovazione tecnologica e user experience si fondono. Non è solo un dispositivo, ma l’espressione di un nuovo modo di pensare e vivere l’esperienza. Con glo Hilo il futuro prende forma, dando vita a una rivoluzione che unisce performance straordinarie, design ricercato e un nuovo standard di eccellenza”.L’innovazione tecnologica di BAT Italia è stata dunque al centro di un contesto, il The Circle, che ospiterà nei prossimi mesi installazioni site-specific al design degli ambienti, passando per un ristorante e spazi modulari per performance live.”Dalla nostra visione nasce anche la scelta di sostenere The Circle, un progetto ambizioso che propone esperienze per chi cerca un coinvolgimento autentico” – prosegue Fabio de Petris – “Il cerchio diventa simbolo di continuità, connessione e appartenenza, la firma visiva e concettuale di ogni esperienza glo”.Cultura, arte ed innovazione hanno dunque alimentato l’iniziativa promossa da BAT Italia, valorizzando ulteriormente il connubio tra connessioni umane e culturali, innovazione e una profonda attenzione all’estetica contemporanea. (Servizio PUBBLIREDAZIONALE)