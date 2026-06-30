martedì, 30 Giugno , 26

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi...

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio,...

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma, incendio al Nuovo Salario: circolazione treni interrotta su linea Fl1 Orte-Fiumicino...
roma,-incendio-al-nuovo-salario:-circolazione-treni-interrotta-su-linea-fl1-orte-fiumicino-aeroporto
Roma, incendio al Nuovo Salario: circolazione treni interrotta su linea Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, incendio al Nuovo Salario: circolazione treni interrotta su linea Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – La linea Fl1 Orte-Fiumicino Aeroporto è interrotta oggi martedì 30 giugno tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina per un incendio che si è verificato nella tratta Fidene-Nuovo Salario. Lo riferisce Rfi spiegando che è stato attivato un servizio bus dalla stazione di Monterotondo verso Roma. Per chi proviene dall’aeroporto di Fiumicino, le fermate bus sono alle stazioni di Roma Ostiense, Roma Tuscolana e Roma Tiburtina. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi.  

Previous article
Imprese, Bergesio (Lega): “Misure governo aiutano attrattività Made in Italy”
Next article
“Femmenell”, il docufilm sui femminielli napoletani arriva su RaiPlay

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, martedì 30 giugno, e domani, mercoledì 1...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Domani, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio, all’interno dell’evento Bnl per Telethon presso la Caserma Picca di Bari, l’Università Lum porterà un’attività speciale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si sono concluse oggi le votazioni per il rinnovo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.