roma,-incendio-dietro-al-tribunale-penale:-colonna-di-fumo-nella-zona

Bruciate alcune baracche presenti nell’area verde

Roma, 31 lug. (askanews) – A Roma, in fiamme una vasta area verde alle spalle del tribunale penale, poco distante dalla sede della Corte d’Appello, in via Romeo Romei. Nella zona, coperta da un canneto e da vegetazione spontanea, c’erano alcune baracche e i resti di un insediamento abusivo di fronte a viale dei Cavalieri, che sono andate distrutte.Già ieri si era registrato un piccolo rogo lungo il prato che arriva a piazzale Clodio. Gli agenti della polizia penitenziaria dall’interno della cittadella giudiziaria hanno azionato un idrante per cercare di fermare le fiamme. Una lunga colonna di fumo ha invaso tutta la zona.