Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di giovedì in pieno centro. I pompieri hanno sgomberato l’edificio per precauzione: gravi i danni al locale

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, incendio nel ristorante “Al 34» di via Mario de’ Fiori: tre intossicati Video: le lacrime di un cameriere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento