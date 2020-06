La tragedia forse causata dall’asfalto bagnato per la pioggia caduta fino a poco prima. Un testimone ha visto la Smart uscire di strada all’improvviso. Su Instagram l’ultimo video dei due in giro per Roma. Diego voleva fare il parrucchiere, insegnanti sconvolti

