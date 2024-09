Roma, incontro su produzione e finanziamento documentari arte e cultura

Il 13 settembre alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea

Roma, 8 set. (askanews) – Un focus sullo stato del documentario di arte e cultura. E’ questo il tema dell’incontro dibattito organizzato e moderato da Simona Garibaldi, Ceo di Lilium Distribution, in occasione della serata di chiusura della I edizione di The Art Film Festival – TAFF Rome, organizzata nella Sala delle Colonne della Galleria Nazionale d’arte moderna il 13 settembre, alle 18.

Il Panel, intitolato “I documentari d’arte: produzione e finanziamento di una leva culturale decisiva”, coinvolgerà in un dialogo istituzioni come il Museo del Louvre, programmi europei come Creative Europe, broadcaster come Rai Cultura e Sky Italia, distributori internazionali come Autentic Distribution.

Partendo da riflessioni sugli spazi editoriali dedicati al documentario di arte e cultura in Italia e all’estero, verrà affrontato il tema del nuovo approccio nel reperimento delle risorse produttive.

“Il documentario, per sua natura, è la forma audiovisiva che più immediatamente risponde ai cambiamenti della società e si adatta all’innovazione tecnologica che ha trasformato e frammentato le possibilità di fruizione”, dice Simona Garibaldi, organizzatrice dell’incontro per Lilium Distribution. “Anche il reperimento delle risorse economiche deve rispondere a questa spinta innovativa, che ha già caratterizzato l’espressione artistica, rendendo necessaria una diversificazione delle fonti di finanziamento”.

