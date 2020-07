Roma-Inter 2-2, le pagelle dei nerazzurri: serata no per Lautaro, Lukaku entra ed è decisivo

​Impegno esterno per l’​Inter che nel 34esimo turno di campionato ha affrontato fuori casa la Roma tra le mura dello stadio Olimpico. Queste le pagelle dei nerazzurri. HANDANOVIC 6 In occasione dei due gol della Roma può fare ben poco. Risponde sempre presente quando chiamato in causa. SKRINIAR 5.5 Dalle sue parti la Roma sfonda con troppa facilità. Non sempre attento e sul pezzo come al suo solito, da rivedere. DE VRIJ 6.5 Con un suo colpo di testa da calcio d’angolo i nerazzurri sbloccano la… continua a leggere sul sito di riferimento