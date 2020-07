Roma-Inter 2-2, le pagelle: Mkhitaryan-Dzeko da sogno, Pellegrini-Spinazzola incubo

La Roma impatta 2-2 con l’Inter dopo un’ottima partita rovinata dalla follia di Spinazzola. Queste le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca. AS Roma v FC Internazionale – Serie A PAU LOPEZ 6 – Sul gol subito non può niente, poi benedice Brozovic che lo grazia calciandogli addosso dal limite dell’area piccola. Ha un problema con le uscite: non lo fa neanche se pregato. Sui rigori è sempre come se la porta fosse vuota KOLAROV 6 – Un passo indietro rispetto alla prestazione da centrale… continua a leggere sul sito di riferimento