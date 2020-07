ROMA (ITALPRESS) – Roma e Inter non vanno oltre un 2-2 che non serve molto a entrambe. Non alla squadra di Fonseca raggiunta all’87’ da un gol di Lukaku su rigore nato da un errore di Spinazzola e difende il quinto posto da Napoli e Milan rimanendo avanti di due lunghezze. Ma neanche agli uomini di Conte che dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con de Vrij si sono fatti rimontare dai gol di Spinazzola e Mkhitaryan e perdono l’occasione per portarsi a -3 dalla Juventus. La squadra di Conte rimane per una notte a -5 in attesa del match dei bianconeri con la Lazio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma-Inter 2-2, Lukaku pari di rigore e nerazzurri a -5 dalla Juve proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento