Roma-Inter 2-2. Tra De Vrij e Mkhitaryan fa tutto Spinazzola: prima segna, poi regala il rigore

Tra Roma e Inter termina 2-2. Un pareggio che fondamentalmente non serve a nessuno, ma per i giallorossi sono due punti persi viste le modalità con cui è arrivato. AS Roma v FC Internazionale – Serie A Nessuna sorpresa nella Roma, che schiera la formazione prevista alla vigilia, ma in quella dell’Inter sì, con Lukaku ed Eriksen inizialmente in panchina. AS Roma v FC Internazionale – Serie A La prima occasione è per la Roma e Mancini conferma di aver perso la vena realizzativa, mandando fuori… continua a leggere sul sito di riferimento