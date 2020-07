Roma, intitolato a Morricone l’Auditorium Parco della Musica

ROMA (ITALPRESS) – L’Auditorium “Parco della Musica” di Roma è stato intitolato al maestro, premio Oscar, Ennio Morricone, morto lo scorso 6 luglio all’età di 91 anni. “Sono certa che questa dedica sia condivisa da tutti i cittadini romani e non solo”, le parole della sindaca Virginia Raggi durante il Consiglio straordinario nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio svoltosi questa mattina. “Il maestro è stato un nostro grande concittadino, amato moltissimo da Roma e dai romani – ha proseguito -. Indiscutibile che la sua popolarità sia andata oltre il nostro Paese. Pochi come lui sono stati in grado di emozionarci, di coinvolgerci”.

