Roma, intreccio Raggi-Friedkin-Vitek sul nuovo stadio: la situazione

Non solo il mercato invernale. Gennaio, per la Roma, aprirà un anno fondamentale per le ambizioni giallorosse. A partire dal cambio di proprietà, con Dan Friedkin che si appresta a diventare il nuovo proprietario del club giallorosso. Il magnate texano – come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – sta proseguendo la “due diligence” sulle 12 società che compongono la galassia Roma. E, una volta completato questo passaggio, presenterà l’offerta vincolante a James Pallotta per… continua a leggere sul sito di riferimento