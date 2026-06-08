roma,-investita-e-uccisa-in-viale-isacco-newton:-morta-una-donna-di-89-anni

(Adnkronos) – Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’altezza del civico 65, nella zona di Monteverde-Colli Portuensi. Secondo le prime informazioni, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la donna, cittadina italiana, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il conducente della vettura si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è stato accompagnato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito, compresi i test alcolemici e tossicologici previsti in questi casi.

La Polizia Locale sta lavorando per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e verificare le circostanze dell’investimento. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti.