Roma, investito da auto: muore 63enne

(Adnkronos) – Incidente mortale ieri sera a Roma dove un uomo di 63 anni ha perso la vita investito da un’auto. Le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 20.30 sulla via Prenestina, altezza via Samassi, nella zona di Colle del Sole, dove un veicolo Mercedes classe A, che procedeva in direzione Roma e condotto da una donna italiana di 70 anni, ha investito il 63enne italiano che è deceduto sul posto. La donna in forte stato di agitazione è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per gli esami di rito. Sulla esatta dinamica dell’incidente indagini in corso della Polizia Locale.