Roma, Juan Jesus sempre in uscita: arrivano offerte dalla Russia

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia chiusa da poco più di due giorni, in casa Roma tiene ancora banco la questione Juan Jesus. Il difensore brasiliano, infatti, è ampiamente ai margini del progetto tecnico del club giallorosso, e in particolar modo di Paulo Fonseca: il mister portoghese non lo vede e non lo ha quasi mai fatto giocare, neanche quando… continua a leggere sul sito di riferimento