Roma-Juve 1-2, le pagelle bianconere: Dybala è un Joya, ma la sostituzione incomprensibile

La ​Juventus supera 2-1 la Roma e si laura Campione d’Inverno grazie alle reti di Demiral e Ronaldo (su rigore), ma nella ripresa i bianconeri calano paurosamente. Queste le pagelle bianconere Szczesny 6,5 – Un paio di interventi in sicurezza, sul rigore di Perotti non può nulla. Si erge a muroquando la Roma preme nel finale Cuadrado 6,5 – Dalla sua parte soffre quasi zero contro Kolarov, costringendolo sempre all’errore, poi regala sia grandi aperture in proiezione offensiva, sia palloni… continua a leggere sul sito di riferimento