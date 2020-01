Roma-Juve 1-2, le pagelle giallorosse: disastro Pellegrini, Diawara non molla mai

La ​Roma cade in casa con la Juventus 2-1, complici i primi folli 10′. Fonseca perde anche Zaniolo, che probabilmente ha riportato la rottura del crociato Pau Lopez 5,5 – Non intuirebbe un rigore neanche se gli dichiarassero l’angolo di tiro, bella la parata su Ronaldo nel primo tempo Florenzi 5,5 – Stranamente benino in fase difensiva, stavolta è quella offensiva a lasciar desiderare Smalling 6 – Nei primi 10′ va in bambola come il resto della squadra, col passare del tempo torna il solito… continua a leggere sul sito di riferimento